Хавбек Северной Македонии Элмас: Пока что мы не изучали Украину, к матчу нужно подойти с холодной головой

Хавбек северномакедонской сборной высказался о предстоящем поединке с командой Андрея Шевченко.

Элиф Элмаз, getty images

Полузащитник сборной Северной Македонии Элиф Элмас поделился ожиданиями от матча против Украины.

"Мы хорошо сыграли в первом тайме против Австрии, и чувствуем, как сложно играть на Евро. Получили отличный урок от австрийцев. У нас еще есть матчи, ничего не потеряно.

Во втором тайме у нас были шансы, которые нужно реализовывать, но немного не хватило времени. Австрия играла быстро. Надеюсь, мы усвоим этот урок и лучше выступим в следующих матчах. Это был первый матч на Евро, мы волновались, но по ходу встречи волнение исчезло.

Пока что мы не изучали Украину. Нужно подойти к этому матчу с холодной головой. Ничего еще не потеряно. Надеюсь, достигнем еще положительных результатов, мы уже многому научились", – приводит слова хавбека Вечер..

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Австрия — Северная Македония (3:1).