Пресс-конференция Матвиенко и Забарного: онлайн
Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы после первого матча на Евро-2020.
Сегодня, 14 июня, в Бухаресте состоится пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины после стартового матча группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3).
На вопросы журналистов будут отвечать защитник Шахтера Николай Матвиенко и его коллега по амплуа — Илья Забарный из киевского Динамо.
Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14 июня, в 19:30 по киевскому времени:
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