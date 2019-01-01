Пресс-конференция Матвиенко и Забарного: онлайн

Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы после первого матча на Евро-2020.

Николай Матвиенко, УАФ

Сегодня, 14 июня, в Бухаресте состоится пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины после стартового матча группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

На вопросы журналистов будут отвечать защитник Шахтера Николай Матвиенко и его коллега по амплуа — Илья Забарный из киевского Динамо.

Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14 июня, в 19:30 по киевскому времени:

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