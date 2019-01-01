Хавбек сборной Северной Македонии Барди: В матче с Украиной отдадим намного больше, чем с Австрией
Игрок Леванте высказался о предстоящем поединке с командой Андрея Шевченко.
Энис Барди, getty images
Полузащитник сборной Северной Македонии Энис Барди высказался о предстоящем матче против национальной команды Украины.
"Давайте теперь хорошо отдохнем, проанализируем свои слабые стороны и будем думать об Украине. Мы отдадим в этом матче намного больше, чем против Австрии. Думаю, нам не хватает опасности впереди.
Спасибо фанам, которые пришли нас поддержать. Это наш двенадцатый игрок", – цитирует хавбека Вечер..
Ранее Элиф Элмас поделился ожиданиями от матча против Украины.
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