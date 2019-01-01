Шик признан игроком матча Шотландия — Чехия
Форвард Байера был лучшим в завершившейся встрече.
Сборная Чехии обыграла Шотландию в матче 1-го тура Евро-2020.
Нападающий чешской команды Патрик Шик был признан лучшим игроком данной встречи.
По окончанию поединка форвард прокомментировал победу своей национальной команды.
"Победить всухую, забив дважды, – это идеальное начало турнира. Мы могли забить и еще, хотя и Томаш Вацлик сделал несколько сэйвов. Мы играли как команда и довольны таким началом.
Во время матча я следил за расположением вратаря шотландцев на случай, если возникнет такая ситуация. И когда обстоятельства сложились как надо, я просто убедился, что голкипер вышел из ворот, и отправил мяч в сетку.
Следующие матчи, против Англии и Хорватии, нам следует провести так же энергично, тоже работать как команда. Мы должны выложиться даже сильнее, чем сейчас. И я верю, что все у нас получится", – сказал Шик.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шотландия — Чехия.
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