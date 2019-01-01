Матвиенко: Вчера мы все были очень расстроены, но нельзя опускать руки
Украинец ответил на вопросы журналистов.
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями о поражении от сборной Нидерландов в матче 1 тура группового этапа Евро-2020.
— Как повлияла на команду травма Зубкова?
— Зубков – важный элемент нашей команды. Мы очень рассчитывали на него. Жаль, что так получилось.
Не думаю, что Нидерланды перехватили инициативу именно из-за этого замены Зубкова. Каждый, кто выходит на поле – знает что ему нужно делать. Марлос вышел и, по-моему, неплохо выполнял все функции.
— Чем лично вам запомнится матч против Нидерландов?
— Запомнится тем, что для большинства игроков это первый крупный турнир. Мы к этому шли и хотели показывать свой футбол. Мне кажется – местами у нас неплохо получилось.
— Какое у команды психологическое состояние после поражения?
— Вчера мы все были очень расстроены, но нельзя опускать руки. Впереди две очень важные игры. Уже сегодня команда готовится с новыми силами к следующей игре.
- Что вы скажете о Романе Яремчуке как о форварде и человеке?
- Он очень хороший человек и сильный нападающий. Он хищник, на тренировках против него сложно играть. Надеюсь, что в скором времени он перейдет в топ-клуб.
— В матче против Северной Македонии нужно обязательно побеждать?
— Конечно. Мы на каждую игру выходим с желанием завоевать 3 очка. Неважно, какая это игра.
Так случилось, что это будет один из самых важных матчей на данном этапе, в котором нужно обязательно побеждать", – сказал Матвиенко.
Ранее Компания Эпицентр презентовала документальный фильм про сборную Украины по футболу.
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