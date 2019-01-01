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Матвиенко: Вчера мы все были очень расстроены, но нельзя опускать руки

Украинец ответил на вопросы журналистов.

Николай Матвиенко, УАФ
Николай Матвиенко, УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями о поражении от сборной Нидерландов в матче 1 тура группового этапа Евро-2020.

— Как повлияла на команду травма Зубкова? 

— Зубков – важный элемент нашей команды. Мы очень рассчитывали на него. Жаль, что так получилось.

Не думаю, что Нидерланды перехватили инициативу именно из-за этого замены Зубкова. Каждый, кто выходит на поле – знает что ему нужно делать. Марлос вышел и, по-моему, неплохо выполнял все функции.

— Чем лично вам запомнится матч против Нидерландов?

— Запомнится тем, что для большинства игроков это первый крупный турнир. Мы к этому шли и хотели показывать свой футбол. Мне кажется – местами у нас неплохо получилось.

— Какое у команды психологическое состояние после поражения?

— Вчера мы все были очень расстроены, но нельзя опускать руки. Впереди две очень важные игры. Уже сегодня команда готовится с новыми силами к следующей игре.

- Что вы скажете о Романе Яремчуке как о форварде и человеке?

- Он очень хороший человек и сильный нападающий. Он хищник, на тренировках против него сложно играть. Надеюсь, что в скором времени он перейдет в топ-клуб.

— В матче против Северной Македонии нужно обязательно побеждать?

— Конечно. Мы на каждую игру выходим с желанием завоевать 3 очка. Неважно, какая это игра.

Так случилось, что это будет один из самых важных матчей на данном этапе, в котором нужно обязательно побеждать", – сказал Матвиенко.

Ранее Компания Эпицентр презентовала документальный фильм про сборную Украины по футболу.

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Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0