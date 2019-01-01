Забарный: Конфликта между Марлосом и Ярмоленко не было. Не знаю, кто это придумал

Защитник сборной Украины опроверг слухи о проблемах после матча против Нидерландов.

Илья Забарный (справа), getty images

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поединок против Нидерландов (2:3) и его последствия в раздевалке, а также рассказал о том, давал ли Луческу какие-то советы.

"Чего не хватило на последних минутах в матче с Нидерландами? Прежде всего хочу сказать, что это футбол, и может случиться что угодно. Да, может быть, нам не хватило концентрации, но это игровой момент. Мы могли и забить на последних минутах.

Конфликт Ярмоленко и Марлоса? Никакого конфликта не было, в раздевалке все было хорошо. Не знаю, кто это придумал.

Давал ли Луческу советы перед Евро? Особого он ничего такого не говорил, просто пожелал удачи. Луческу пообещал, что приедет поддержать нашу команду.

Мое спокойное поведение на поле? Волнения, на самом деле, должно быть у всех, и у меня в том числе. Однако когда выхожу на поле, эмоции утихают, и я играю со спокойной головой", — сказал Забарный в эфире Youtube-канала УАФ.

Напомним, что ранее сборная Украина прервала рекордную безголевую серию в истории Евро.