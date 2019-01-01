Левандовски: Даже после удаления верил, что сможем забить второй гол
Нападающий польской сборной прокомментировал поражение от Словакии.
В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Польши уступила Словакии со счетом 1:2.
Роберт Левандовски поделился впечатлениями от матча, а также выразил веру в то, что команде будет по силам обыграть Испанию.
"Несомненно, одним из ключевых моментов стало предъявление красной карточки. Но даже после нее я не терял надежды. Думал, сможем забить второй мяч. Однако мы пропустили слишком быстро.
С одной стороны, хорошо было бы получать больше передач, больше моментов. Но, с другой, и сам я должен приспособиться к имеющейся ситуации. Это же финальный турнир ЕВРО: шансов много не будет. И я об этом знаю.
Конечно, это тяжелая игра: сборная Испании — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Но, когда день складывается удачно, возможно все. И надеюсь, этот удачный день придет", — приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Польша — Словакия.
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