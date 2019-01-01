Ярмоленко: Сборная Украины будет сильнее в следующем матче
Лидер национальной команды поделился эмоциями после поединка с Нидерландами.
Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение в матче Евро-2020 против Нидерландов (2:3), отметив, что в следующей игре национальная команда будет сильнее.
"Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?", — написал Ярмоленко в своем Instagram-аккаунте.
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Отметим, что Андрей отметился роскошным голом во втором тайме, обводящим ударом поразив дальний верхний угол ворот.
Онлайн-трансляция матча Украина — Северная Македония будет доступна на Football.ua. В прямом эфире матч покажет телеканал ТРК Украина. Начало — в 16:00 по киевскому времени.
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