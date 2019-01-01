Педри установил рекорд сборной Испании
Полузащитник Барселоны вошел в историю своим появлением в игре против шведов.
Сборная Испании в рамках поединка первого тура группового этапа сыграла в нулевую ничью со сборной Швеции.
Несмотря на неудачный результат, полузащитник испанцев Педри смог установить рекорд своей национальной команды.
Как сообщает Opta, хавбек Барселоны вошел в историю, сыграв за сборную Испании на крупном форуме в возрасте 18 лет и 201 дня.
Предыдущий рекорд принадлежал экс-игроку Барселоны, Арсенала и Челси Франсеску Фабрегасу, который вышел на поле в футболке сборной Испании в возрасте 19 лет и 41 дня на чемпионате мира 2006 года.
Напомним, что ранее сборную Испании пополнили 11 игроков из молодежного состава.
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