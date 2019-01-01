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22:00
Германия
ГЕР
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Лев — о сборной Германии: Командный дух и атмосфера в команде — потрясающие

Наставник немецкой национальной команды рассказал о положении дел внутри коллектива накануне матча чемпионата Европы.

Йоахим Лев (слева) и футболисты сборной Германии, getty images
Йоахим Лев (слева) и футболисты сборной Германии, getty images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями в преддверии матча против Франции — первого поединка своей национальной команды на Евро-2020.

"Командный дух и атмосфера в команде — потрясающие. Все очень хорошо. Все игроки голодны до побед, они действительно хотят добиться успеха. Это вселяет в меня уверенность и позволяет мне спокойно спать по ночам.

Однозначно выбыл только Хофманн, а вот Горецка тренировался с командой уже четыре или пять раз. В целом у нас хорошее впечатление о его состоянии. Мы не хотим рисковать, но я сказал Леону, что мы поговорим после заключительной тренировки.

Он не выйдет с первых минут из-за большого перерыва, но мы примем решение, сможет ли он быть на скамейке запасных и, возможно, получить несколько минут в матче с Французами", — сказал немецкий специалист.

Германия сыграет с Францией сегодня, 15 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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Матчи

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Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0