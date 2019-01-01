Лев — о сборной Германии: Командный дух и атмосфера в команде — потрясающие
Наставник немецкой национальной команды рассказал о положении дел внутри коллектива накануне матча чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями в преддверии матча против Франции — первого поединка своей национальной команды на Евро-2020.
"Командный дух и атмосфера в команде — потрясающие. Все очень хорошо. Все игроки голодны до побед, они действительно хотят добиться успеха. Это вселяет в меня уверенность и позволяет мне спокойно спать по ночам.
Однозначно выбыл только Хофманн, а вот Горецка тренировался с командой уже четыре или пять раз. В целом у нас хорошее впечатление о его состоянии. Мы не хотим рисковать, но я сказал Леону, что мы поговорим после заключительной тренировки.
Он не выйдет с первых минут из-за большого перерыва, но мы примем решение, сможет ли он быть на скамейке запасных и, возможно, получить несколько минут в матче с Французами", — сказал немецкий специалист.
Германия сыграет с Францией сегодня, 15 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.
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