Эриксен опубликовал селфи из больничной палаты и поблагодарил всех за поддержку
Датчанин рассказал о своем состоянии и обратился к игрокам своей сборной.
Кристиан Эриксен опубликовал селфи из больничной палаты, в которой находится после инцидента с потерей сознания в матче против сборной Финляндии.
"Привет всем. Большое спасибо за ваши удивительные слова поддержки и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.
Я в порядке — учитывая обстоятельства. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо.
Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию", — написал датчанин в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что инцидент с Эриксеном спровоцировал десятикратный рост желающих пройти курсы реанимации в Нидерландах.
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