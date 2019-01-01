Эриксен опубликовал селфи из больничной палаты и поблагодарил всех за поддержку

Датчанин рассказал о своем состоянии и обратился к игрокам своей сборной.

Кристиан Эриксен, getty images

Кристиан Эриксен опубликовал селфи из больничной палаты, в которой находится после инцидента с потерей сознания в матче против сборной Финляндии.

"Привет всем. Большое спасибо за ваши удивительные слова поддержки и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.

Я в порядке — учитывая обстоятельства. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо.

Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию", — написал датчанин в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что инцидент с Эриксеном спровоцировал десятикратный рост желающих пройти курсы реанимации в Нидерландах.