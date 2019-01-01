Бернарду Силва: Мы участвуем в турнире на волне побед на Евро-2016 и в Лиге наций УЕФА

Португалец в предвкушении старта своей команды на чемпионате Европы.

Бернарду Силва, getty images

Полузащитник сборной Португалии и Манчестер Сити Бернарду Силва высказался накануне матча с Венгрией на чемпионате Европы-2020.

"Это прекрасная возможность и прекрасный турнир. Каждый из нас осознает значение этого турнира для всех болельщиков, особенно в Португалии. Мы участвуем в нем на волне побед на Евро-2016 и в Лиге наций УЕФА, так что ожидания высоки, но с ними высока и ответственность.

Надо относиться к Венгрии, Франции и Германии на равных. Мы понимаем, насколько важен первый матч и хороший старт. Знаем, что нам будет противостоять крайне мотивированная команда, которая будет играть дома при своих болельщиках", — сказал португалец.

Португалия сыграет с Венгрией сегодня, 15 июня, на Ференц Пушкаш Арене в Будапеште. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.