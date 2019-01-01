Дешам — о матче с Германией: Для старта на турнире это грандиозный поединок

Наставник французской национальной команды доволен соперником по первой встрече на чемпионате Европы.

Дидье Дешам, getty images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выказался накануне матча Евро-2020 против национальной команды Германии.

"Для старта на турнире это грандиозный поединок. Это грандиозный матч как для нас, так и для немцев, поскольку обе наши команды входят в число ведущих в Европе.

Наша цель состоит в том, чтобы играть эффективно в обеих штрафных площадках, поскольку именно там будет решаться судьба игры", — сказал французский специалист.

Франция и Германия сыграют сегодня, 15 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.