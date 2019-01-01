Дешам — о матче с Германией: Для старта на турнире это грандиозный поединок
Наставник французской национальной команды доволен соперником по первой встрече на чемпионате Европы.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выказался накануне матча Евро-2020 против национальной команды Германии.
"Для старта на турнире это грандиозный поединок. Это грандиозный матч как для нас, так и для немцев, поскольку обе наши команды входят в число ведущих в Европе.
Наша цель состоит в том, чтобы играть эффективно в обеих штрафных площадках, поскольку именно там будет решаться судьба игры", — сказал французский специалист.
Франция и Германия сыграют сегодня, 15 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.
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