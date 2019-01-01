Рэмсдэйл заменил Дина Хендерсона в заявке сборной Англии

Голкипер получил повреждение и покинул расположение национальной команды.

Дин Хендерсон, getty images

Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дин Хендерсон был заменен в заявке сборной Англии на Евро-2020.

Голкипер "трех львов" получил повреждение бедра и был вынужден покинуть расположение сборной Англии. Он вернется в стан "красных дьяволов", где пройдет реабилитацию и начнет подготовку к сезону-2021/22.

В национальной команде его заменит голкипер Шеффилд Юнайтед Аарон Рэмсдейл, который был в расширенной заявке англичан, но не попал в окончательный состав.

Напомним, что правила УЕФА позволяют командам производить замены вратарей в заявке на любой стадии турнира.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру своих подопечных в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии.