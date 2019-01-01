Анри — о Мбаппе: Это особенный игрок, мы рады, что он француз

Легендарный футболист поделился мыслями о своем соотечественнике.

Тьерри Анри и Килиан Мбаппе, getty images

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри высоко отозвался о нападающем Килиане Мбаппе накануне матча Евро-2020 против Германии.

"Этот парень может превратить ничью в победу, поражение – в ничью, а иногда он из почти проигранного матча может создать победу. У него есть такой талант. Важно не только то, на что он способен, но и то, как умно он владеет мячом. Мбаппе постоянно думает во время игры, и мне это в нем нравится. Мы очень рады, что он француз.

Я очень уважаю ПСЖ и то, чего они достигли, так что с моей стороны было бы нечестно говорить о его возможном уходе. Если Килиан приложит усилия, то сможет достичь всего, чего только пожелает. Я надеюсь, что у него не будет травм, и мы сможем наслаждаться его игрой еще очень долго. Это особенный игрок", – сказал француз.

Франция и Германия сыграют сегодня, 15 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.