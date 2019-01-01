Диаш: Не назвал бы победу сборной Португалии на Евро-2016 внезапным взлетом

Футболист поделился мыслями о игре своей национальной команды.

Игроки сборной Португалии, скриншот

Защитник сборной Португалии и Манчестер Сити Рубен Диаш высказался накануне первого матча своей сборной на чемпионате Европы-2020 против Венгрии.

"Важно придерживаться тех же правил, что привели нас к победе на Евро-2016. Это значит подходить к каждому матчу с чистым умом и играть за команду так, чтобы на поле не было никаких "я", а только "мы". Другого пути нет.

Так было на чемпионате Европы — 2016 во Франции и на других турнирах. Это единственный возможный подход к этому турниру. Не назвал бы победы сборной Португалии внезапным взлетом. Всё дело в многолетней работе и особенностях талантливого состава, который у нас подобрался.

Талантливые футболисты — это хорошо, но в одиночку никто ничего не выигрывает. Полагаю, что одна из причин успеха этой команды в том, как мы играем. Особенно на больших турнирах, когда интересы команды ставятся выше всего и все работают ради общей цели", — сказал португалец.

Португалия сыграет с Венгрией сегодня, 15 июня, на Ференц Пушкаш Арене в Будапеште. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.