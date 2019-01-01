Хавбек сборной Швеции Экдаль: Матч с Испанией был очень изнурительным в физическом плане
Футболист поделился мыслями о поединке против "красной фурии".
Альбин Экладь, getty images
Полузащитник Сампдории и сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал ничью в матче с Испанией на Евро-2020.
"Мы знали, что будет тяжело, и что нам придется много бегать. Они хорошо держат мяч, а без мяча бегать сложнее. Мы не могли взять его под контроль, а когда у нас это получалось, нам не удавалось создать чего-то конструктивного.
Это был очень, очень изнурительный матч в физическом плане. Еще обидно, что мы не смогли сыграть так, как хотели. Но главное — это то, что мы заработали здесь одно очко", — сказал швед.
Ранее форвард сборной Швеции Александер Исак поделился мыслями о данной встрече.
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