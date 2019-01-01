Хавбек сборной Швеции Экдаль: Матч с Испанией был очень изнурительным в физическом плане

Футболист поделился мыслями о поединке против "красной фурии".

Альбин Экладь, getty images

Полузащитник Сампдории и сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал ничью в матче с Испанией на Евро-2020.

"Мы знали, что будет тяжело, и что нам придется много бегать. Они хорошо держат мяч, а без мяча бегать сложнее. Мы не могли взять его под контроль, а когда у нас это получалось, нам не удавалось создать чего-то конструктивного.

Это был очень, очень изнурительный матч в физическом плане. Еще обидно, что мы не смогли сыграть так, как хотели. Но главное — это то, что мы заработали здесь одно очко", — сказал швед.

Ранее форвард сборной Швеции Александер Исак поделился мыслями о данной встрече.