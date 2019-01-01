Исак — о матче с Испанией: Мы бились до последней минуты и довольны одним очком
Нападающий высказался о поединке против "красной фурии".
Александер Исак (слева) и Ян Андерсен, getty images
Форвард сборной Швеции Александер Исак поделился мыслями о ничейном поединке с Испанией в рамках Евро-2020.
"Конечно, хотелось бы немного больше владеть мячом, создать немного больше моментов. Но мы рады и такому результату.
Мы бились до последней минуты и получили одно очко. Так что мы исходом матча", – сказал нападающий.
Вашему вниманию обзор матча Испания — Швеция.
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