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Тымчик: Мы — профессионалы и готовимся к игре с Северной Македонией с позитивным настроением

Защитник "сине-желтых" рассказал о подготовке национальной команды.

Александр Тымчик, УАФ
Александр Тымчик, УАФ

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал подготовку национальной команды к матчу второго тура группового этапа Евро-2020, в котором "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии.

"Мы еще не разбирали команду Северной Македонии, но перед обедом у нас будет теоретическое занятие, где тренерский штаб даст нам соответствующую информацию.

Боевой дух перед важными матчами? Ничего особенного — слушаем музыку, кто-то читает книги. Сейчас хотим как можно быстрее забыть результат последнего поединка. Мы — профессионалы и готовимся к игре с Северной Македонией с позитивным настроением.

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Физическая форма после повреждения? У меня было микроповреждения, но сейчас уже все в порядке. Я готовлюсь в общей группе, работаю со всеми. Тренерский штаб будет решать, получу ли я шанс принять участие в поединке.

Свои болельщики? Всегда приятно играть со зрителями. Даже в Амстердаме было немало наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. Это для футболиста дополнительная мотивация, когда ты слышишь, что тебя поддерживают с трибун.

Состояние Виктора Цыганкова? Мы проводили вчера вечернюю тренировку и Цыганков работал в общей группе. Я надеюсь, он будет готовиться к следующей игре в своих оптимальных кондициях", — приводит слова Тымчика официальный сайт УАФ.

Напомним, матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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