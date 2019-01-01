Роналду — лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

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Криштиану Роналду, getty images/football.ua

Криштиану Роналду двумя забитыми голами помог сборной Португалии обыграть Венгрию в рамках первого поединка группового этапа Евро-2020.

Благодаря двум результативным ударам португалец стал лучшим бомбардиром в истории финальной части чемпионатов Европы. Теперь на его счету 11 голов.

Отметим, что ранее Криштиану Роналду делил первую строчку в рейтинге с Мишелем Платини, у которого также было девять забитых мячей. Далее идут Алан Ширер, Антуан Гризманн и Нуну Гомеш.

Топ-5 выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду (Португалия) — 11

Мишель Платини (Франция) — 9

Алан Ширер (Англия) — 7

Антуан Гризманн (Франция) — 6

Нуну Гомеш (Португалия) — 6

Звездный нападающий также продолжает погоню за форвардом сборной Ирана Али Даеи, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальных команд — португальцу, у которого 106 мячей, осталось забить еще трижды.

Напомним, что Криштиану Роналду — первый футболист, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.