Венгрия — Португалия 0:3 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию ключевые моменты поединка чемпионата Европы.

Венгрия - Португалия, Getty Images

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Португалии разобралась с национальной командой Венгрии (3:0).

Все мячи были забиты в концовке второго тайма, когда Геррейру отметился результативным ударом с рикошетом на 84-й минуте, после чего дважды ворота венгров поразил Роналду, оформивший дубль.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Венгрия — Португалия 0:3

Голы: Геррейру, 84, Роналду, 87 (пен.), 90+2.



Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, О. Солои — Ловренчич, Кляйнхайслер (Шигер, 77), Надь (Р. Варга, 90+5)), Шефер (Него, 65), Фиоло (К. Варга, 88) — А. Салаи, Шоллои (Шен, 77).



Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвальо (Санчеш, 81), Фернандеш (Моутиньо, 89) — Роналду, Жота (А. Силва, 81), Б. Силва (Рафа Силва, 71).



Предупреждения: Него, Орбан — Диаш.