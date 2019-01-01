Роналду побил рекорд Шевченко
Португальский нападающий установил очередное достижение.
Криштиану Роналду двумя забитыми голами помог сборной Португалии обыграть Венгрию в рамках первого поединка группового этапа Евро-2020.
Португальский нападающий стал самым возрастным футболистом, которому удалось отметиться дублем на финальной части чемпионата Европы.
Криштиану Роналду сделал это в возрасте 36 лет и 130 дней, тогда как предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко — легендарный украинский футболист дважды поразил ворота шведов в возрасте 35 лет и 256 дней.
Напомним, что Криштиану Роналду — первый футболист, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.
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