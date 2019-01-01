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Роналду побил рекорд Шевченко

Португальский нападающий установил очередное достижение.

Криштиану Роналду, getty images
Криштиану Роналду, getty images

Криштиану Роналду двумя забитыми голами помог сборной Португалии обыграть Венгрию в рамках первого поединка группового этапа Евро-2020.

Португальский нападающий стал самым возрастным футболистом, которому удалось отметиться дублем на финальной части чемпионата Европы.

Криштиану Роналду сделал это в возрасте 36 лет и 130 дней, тогда как предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко — легендарный украинский футболист дважды поразил ворота шведов в возрасте 35 лет и 256 дней.

Напомним, что Криштиану Роналду — первый футболист, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

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