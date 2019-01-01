Киммих: Германия доминировала и пропустила глупый гол, мы заслужили ничью

Защитник сборной Германии дал комментарий после матча.

Йозуа Киммих, getty images

Сборная Франции в рамках поединка первого тура группового этапа чемпионата Европы играла против Германии.

Йозуа Киммих считает, что немецкая команда незаслуженно проиграла. По его мнению, Германия доминировала весь матч.

"Сегодня мы показали не такой уж и плохой футбол. Сборная Германии доминировала на поле и при этом пропустила глупый гол. Это взятие ворот отбросило нашу команду назад. Я думаю, что ничью мы заслуживали.

Есть определенный уровень, которого надо придерживаться, для того чтобы не отстать от сильнейших команд. Сборная Франции — явный фаворит на этом турнире, но уже в следующем матче нам нужно показать, что и мы тоже в числе претендентов", — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Франция — Германия.