Германия впервые начала чемпионат Европы с поражения

Впервые с 1972 года немецкая сборная потерпела поражение на главном международном турнире континента.

Франция - Германия, Getty Images

Сборная Германии неудачно стартовала на Евро-2020, уступив в матче первого тура групповой стадии национальной команде Франции (0:1).

По информации OptaFranz, это поражение стало первым в истории Германии в ее стартовых матчах на чемпионатах Европы. В 12 предыдущих стартах с 1972 года немецкая команда одержала семь побед и пять раз делила очки.

Напомним, во втором туре Евро-2020 сборная Германии встретится с действующими чемпионами Европы — Португалией, а Франция проведет матч с Венгрией. Обе игры пройдут 19 июня.

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