Лев — о поражении Франции: Мы боролись до конца, игроки выложились на полную
Наставник немецкой команды высказался о поединке чемпионата Европы.
Йоахим Лев, getty images
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от Франции в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
"Получился действительно напряженный матч, и мы боролись в нем до самого конца. Не могу обвинить игроков в том, что не пытались. Они выложились по полной.
Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника, но выгодных моментов не создавали", – сказал специалист.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Франция — Германия (1:0).
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