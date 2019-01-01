Лев — о поражении Франции: Мы боролись до конца, игроки выложились на полную

Наставник немецкой команды высказался о поединке чемпионата Европы.

Йоахим Лев, getty images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от Франции в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

"Получился действительно напряженный матч, и мы боролись в нем до самого конца. Не могу обвинить игроков в том, что не пытались. Они выложились по полной.

Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника, но выгодных моментов не создавали", – сказал специалист.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Франция — Германия (1:0).