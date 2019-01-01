Тренер Венгрии Росси: Я расстроен результатом, нам нужно больше атаковать
Наставник венгерской национальной команды высказался о матче чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от Португалии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
"Я расстроен результатом. Разрыв в три мяча не отражает соотношения сил. На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такое случается, когда глубоко садишься в оборону и не можешь оттуда выйти.
Нам предстоит еще две игры, нужно смотреть вперед. Нужно быть смелее, играть смелее. Нужно больше атаковать, чтобы создавать настоящие моменты. Временами нужно играть точнее.
В следующих двух матчах мы должны показать мужскую игру, доказать, что мы можем отвечать ударом на удар", – сказал специалист.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Венгрия — Португалия (0:3).
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