Тренер Венгрии Росси: Я расстроен результатом, нам нужно больше атаковать

Наставник венгерской национальной команды высказался о матче чемпионата Европы.

Марко Росси, getty images

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от Португалии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

"Я расстроен результатом. Разрыв в три мяча не отражает соотношения сил. На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такое случается, когда глубоко садишься в оборону и не можешь оттуда выйти.

Нам предстоит еще две игры, нужно смотреть вперед. Нужно быть смелее, играть смелее. Нужно больше атаковать, чтобы создавать настоящие моменты. Временами нужно играть точнее.

В следующих двух матчах мы должны показать мужскую игру, доказать, что мы можем отвечать ударом на удар", – сказал специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Венгрия — Португалия (0:3).