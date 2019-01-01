Рафа Силва — о сборной Португалии: Мы будем двигаться от матча к матчу и попробуем выиграть все
Португальский хавбек поделился мыслями о игре своей команды в матче чемпионата Европы.
Рафа Силва, getty images
Полузащитник сборной Португалии Рафа Силва прокомментировал победу над Венгрией в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
"Мы не использовали слишком много моментов, но в конце концов реализовали три, и это неплохо для старта турнира.
Мы знали, что Венгрия отдаст все силы в обороне и попытается контратаковать. Мы справились с этим и сумели забить.
Каждая победа важна. Мы будем двигаться от матча к матчу и попробуем выиграть все", – сказал хавбек.
Ранее главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от Португалии.
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