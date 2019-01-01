Льорис — о матче с Германией: Самое важное мы сделали и должны вдохновиться этим
Французский голкипер поделился мыслями о минимальной победе в матче чемпионата Европы.
Уго Льорис, getty images
Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Германией в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
"Главным было взять три очка. Мы и вправду сыграли в командный футбол. Особенно пришлось потерпеть во втором тайме, когда соперники контролировали мяч и то и дело били мимо.
Самое важное мы сделали и должны вдохновиться этим.
Оба тайма мы хорошо действовали без мяча – необходимо было, чтобы в обороне участвовал каждый. К тому же мы были убедительны в завершении атак", – сказал голкипер.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Франция — Германия (1:0).
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