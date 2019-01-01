Роналду: На Евро нет легких соперников или заранее выигранных матчей
Португалец прокомментировал победу над венгерской национальной командой.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о чемпионате Европы после победы над Венгрией в матче Евро-2020.
"Нужно уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или заранее выигранных матчей.
Чемпионат Европы – это роскошь, здесь только лучшие из лучших. Здесь каждую победу нужно одерживать твердостью духа и самопожертвованием.
Большая победа, команда! Идем к нашей цели! Вперед, Португалия!
Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживали!" – написал португалец в своем Instagram.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Венгрия — Португалия (3:0), в котором Роналду отметился дублем.
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