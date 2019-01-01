Погба — об укусе Рюдигера: Я не буду плакать ради желтой или красной карточки за такие действия

Французский хавбек прокомментировал нестандартный игровой эпизод.

Поль Погба и Антонио Рюдигер (слева), getty images

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал инцидент с участием игрока сборной Германии Антонио Рюдигера в матче Евро-2020.

В первом тайме матча Франция — Германия немец подошел к хавбеку со спины и укусил его. Арбитр в свою очередь никак не отреагировал на эпизод.

"Мы друзья, давно друг друга знаем. Ничего страшного не случилось. Думаю, вы видели повторы, но сейчас вопрос исчерпан, и эта ситуация в прошлом.

Я не буду плакать ради желтой или красной карточки за такие действия. Думаю, он немного укусил меня. Я почувствовал это, сказал судье. Арбитр принимает решения, и он сделал это.

Рюдигер не получил карточку, и, как я думаю, так даже лучше. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали из-за этого", – сказал Погба.

Напомним, что именно Поль Погба был признан лучшим игроком матча Франция — Германия.