Погба — лучший игрок матча Франция — Германия
Французский хавбек отыграл весь поединок против немецкой сборной.
Поль Погба, Getty Images
Сборная Франции в матче стартового тура Евро-2020 одержала минимальную победу над Германией со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил немецкий защитник Матс Хуммельс.
По итогам данного противостояния лучшим стал полузащитник сборной Франции Поль Погба.
28-летний хавбек Манчестер Юнайтед провел на поле весь поединок и за это время один раз неточно пробил по воротам, сделал три обводки и совершил два отбора.
🌟 Paul Pogba scoops the prize after an impressive display in Munich 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ayaDQu0tKP— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
На Football.ua доступен видеообзор матча Франция — Германия.
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