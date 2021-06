Погба — лучший игрок матча Франция — Германия

Французский хавбек отыграл весь поединок против немецкой сборной.

Сборная Франции в матче стартового тура Евро-2020 одержала минимальную победу над Германией со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил немецкий защитник Матс Хуммельс.

По итогам данного противостояния лучшим стал полузащитник сборной Франции Поль Погба.

28-летний хавбек Манчестер Юнайтед провел на поле весь поединок и за это время один раз неточно пробил по воротам, сделал три обводки и совершил два отбора.

🌟 Paul Pogba scoops the prize after an impressive display in Munich 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ayaDQu0tKP