Арнаутович дисквалифицирован на 1 матч за оскорбления игроков
Эмоции австрийца подвели национальную команду.
Марко Арнаутович (справа), getty images
УЕФА принял решение по делу нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича.
Форварда дисквалифицировали на одну игру. Таким образом он пропустит матч 2 тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.
Действия австрийца в матче 1-го тура Евро-2020 против Северной Македонии были квалифицированы как "нанесение оскорбления другому игроку".
Напомним, что во время празднования гола Арнаутович сказал: "***** ваших албанских матерей".
Комментарии
Загрузка...
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021