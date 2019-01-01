Украина — Северная Македония. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч второго тура Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии.

Украина - Северная Македония

Сборная Украины в первом туре в игре против сборной Нидерландов сумела продемонстрировать характер, но очки все же в первом туре заработать не удалось. Потому никакой другой результат кроме победы команду Андрея Шевченко в предстоящем матче не устроит.

Украина – Северная Македония

Четверг, 17 июня, 16:00. Национальный стадион, Бухарест (Румыния). Фернандо Рапаллини (Аргентина) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Украина.

Вот и настало время одного из самых важных поединков сборной Украины на чемпионате Европы. И если при моделировании ситуации в группе мы где-то допускали, что в первом туре Украине может не удастся взять очки, то вот любую потерю заветных баллов в матче с Северной Македонией можно уже будет смело называть провалом.

Северная Македония в первом туре противостояла Австрии и проиграла со счетом 1:3. Недооценивать эту сборную не стоит, она сумела изрядно потрепать нервы австрийцам и, наверняка, планирует пощекотать нервы и украинским болельщикам.

Система игры сборной Македонии:

Позиционная фаланга и

Ахиллесова пята команды Ангеловски

Украинские футболисты перед матчем все в один голос рассказывали о том, что на таком турнире не бывает слабых команд, и не может быть и речи о недооценке соперника. Это правильные слова. Сбрасывать со счетов сборную Северной Македонии действительно не стоит, но если не обыгрывать на Евро такого соперника, то делать тут нечего.

Наверняка, нашей сборной предстоит играть первым номером и вскрывать массированную оборону соперника. Македонские футболисты будут делать ставку на длинные вертикальные передачи, быстрые контратаки и верить в своих форвардов. Ведь их главная звезда играет именно в атаке. Ветеран европейского футбола Горан Пандев уже успел открыть счет своим голам в первом туре, очень не хотелось бы, чтобы он не продолжил забивать в туре под номером два.

Легкой игры против сборной Северной Македонии ожидать не стоит, ведь все мы знаем, как нашей сборной непросто удается создавать и реализовывать моменты против таких команд. Сразу же вспоминаются матчи против Финляндии и Казахстана. В этом же контексте можно еще и игру против Бахрейна вспомнить. Эти недавние результаты лишь усиливают предматчевое волнение.

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Ориентировочные составы команд

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук

Северная Македония: Димитриевски – Николов, Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски – Адеми, Барди, Элмас – Трайковски, Пандев

В матче против Австрии у Северной Македонии был сильнейший состав, потому не стоит ожидать каких-то изменений.

А вот в составе Украины изменения точно будут. И касаться они будут левого фланга полузащиты. Александр Зубков в матче против Нидерландов достаточно быстро получил травму. Очень низка вероятность, что он будет готов выйти на поле в этом поединке. Какие могут быть варианты? Во-первых, Цыганков. Виктор только недавно начал тренироваться в общей группе и наверняка находится не в лучшем функциональном состоянии, но все же. Во-вторых, на этой позиции может сыграть Эдуард Соболь. Он уже играл и в Брюгге на позиции левого полузащитника, и в принципе имеет неплохие атакующие навыки. Третий вариант – Марлос. В такой игре игрок Шахтера мог бы пригодиться гораздо больше, чем в матче против Нидерландов. Но все-таки не стоит ждать его появление с первых минут. Тяжело Марлосу проводить больше 30 минут игрового времени на высоких скоростях, да и слишком много критики вылилось на него за предыдущую встречу. Ну и вариант, который выбрали мы – выход в стартовом составе Николая Шапаренко, который будет действовать в центре поля, а слева в фазе обороны Миколенко будет помогать Зинченко, а в фазе атаки слева будет один Миколенко, зато в середине будет на одного полузащитника больше, что тоже звучит неплохо.

Вариант с пятью защитниками не рассматриваем. Надеемся, что его не будет. Не удивляйтесь, что мы про такой вариант вообще вспомнили. Против Финляндии мы играли именно по этой схеме, не забывайте.

История противостояний

Статистика команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 24

Северная Македония – 62

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Северная Македония заслуживает уважения, у них свой стиль игры — 5-3-2. В последние несколько лет они обыгрывали топ-команды. Должны быть внимательны на контратаках".

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко:

"Тренерский штаб нам все расскажет, мы разберем Северную Македонию и нашу прошлую игру, что было хорошее, что плохое. Мы будем максимально подготовлены к их игре и их фланговым игрокам".

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь:

"Позиция левого вингера – это не новая позиция для меня. Если вы помните я играл за Брюгге против киевского Динамо в Лиге Европы на этой позиции.

Для меня это не проблема, это будет решение тренерского штаба, но все же я надеюсь, что у Саши Зубкова все будет хорошо и он сможет восстановиться к следующей игре".

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов:

"Сосредоточены, думаем о следующем сопернике. Многое будет зависеть от этой встречи. Те, кто играл против Нидерландов, провели восстановительную тренировку, другие — полноценное занятие. В дальнейшем будем работать над игровыми связями непосредственно на матч с Северной Македонией.

На чемпионате Европы нет слабых команд. В составе Северной Македонии немало игроков, которые выступают в европейских лигах. Недооценки быть не должно".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко:

"Все хорошо, работаем, слушаем тренеров. Нам расскажут, как надо играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо.

На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук:

"Важно двигаться от матча к матчу. Я считаю, что здесь каждая игра – как финал. Дальше матч с Северной Македонией – и нам просто нужно добиться положительного результата. А потом думать о следующем.

Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки.

Конечно, у Северной Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух – я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас".

Полузащитник сборной Северной Македонии Езджан Алиоски:

"Мы гордимся матчем, сыгранным против Австрии (1:3). Результат был для нас не очень хорошим, но мы должны думать позитивно.

Мы сфокусированы на матче с Украиной, успеем восстановиться и будем готовы. Мы изучаем соперника и нам нужно исправить ошибки с первого матча. Нам нужно играть в свой футбол, верить в себя. Для нас этот матч как финал, как и для Украины.

Тактически мы должны быть на уровне, но при этом быть очень осторожными. Украина играет в хороший атакующий футбол. Они забили два гола Нидерландам, входят в число фаворитов матча, и для нас это хорошо".

Нападающий сборной Северной Македонии Александар Трайковски:

"Наша команда никогда не сдается. Будем биться до конца, а там посмотрим, что будет дальше.

Будем сражаться за выход из группы, чтобы жители нашей страны гордились сборной и праздновали наши успехи на улицах своих городов".

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua