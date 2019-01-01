Манчини — о матче с Швейцарией: Могли снимать все вопросы о победителе еще раньше

Наставник сборной Италии высказался о победе над Швейцарией на Евро-2020.

Роберто Манчини, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии одержала разгромную победу над Швейцарией. Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Локателли провел феноменальный матч. Полузащитнику не так то просто забить два мяча. В первом голе у нас получилась прекрасная комбинация, а во втором все решило индивидуальное мастерство. Вся команда была на высоте, а с учетом, что это была вторая игра за пять дней, то это вдвойне приятно".

"Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу".

"Первый гол? Это именно то, что ребята должны делать. Я постоянно прошу их об этом. Всегда нужно верить, что любая атака может завершиться голом. Именно так и получилось, когда Локателли отдал пас на Берарди и сам параллельным курсом помчался к воротам", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

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