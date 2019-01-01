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ДАН
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Чехия
ЧЕХ
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22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
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19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
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Петкович: Только три очка смогут вывести Швейцарию в следующий раунд Евро-2020

Наставник сборной Швейцарии высказался о поражении над Италией на Евро-2020.

Владимир Петкович и Роберто Манчини, Getty Images
Владимир Петкович и Роберто Манчини, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии одержала разгромную победу над Швейцарией.

Главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап".

"Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд", — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Смотреть видео голов и обзор матча Италия — Швейцария вы можете на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 1 0 0 1 2 3 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0