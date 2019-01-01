Петкович: Только три очка смогут вывести Швейцарию в следующий раунд Евро-2020

Наставник сборной Швейцарии высказался о поражении над Италией на Евро-2020.

Владимир Петкович и Роберто Манчини, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии одержала разгромную победу над Швейцарией.

Главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап".

"Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд", — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

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