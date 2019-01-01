Пандев: Украина — команда с очень индивидуально сильными футболистами

Македонский футболист поделился мыслями о команде Андрея Шевченко накануне очной встречи.

Горан Пандев, getty images

Легенда сборной Северной Македонии нападающий Горан Пандев поделился мыслями о матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Украины.

"Украина впечатлила меня в матче против Нидерландов. Это команда с очень индивидуально сильными футболистами. Шевченко отлично справляется со своей работой.

Знаем, что будет сложно, но будем бороться за хороший результат. Мы должны сыграть открыто и на победу, потому что нам нечего терять", — сказал форвард.

Напомним, что Украина сыграет с Северной Македонией сегодня, 17 июня. Стартовый свисток — в 16:00 по киевскому времени.

Ранее Горан Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы.