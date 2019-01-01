Италия добыла десятую "сухую" победу кряду с общим счетом 31:0
Команда Роберто Манчини набрала впечатляющий ход.
Сборная Италии крупно обыграла Швейцарию (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.
Таким образом, команда Роберто Манчини провела десятую "сухую" победу кряду с общим счетом 31:0. Данная серия длится с ноября 2020 года.
До поединка со швейцарской национальной командой Италия обыгрывала Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0) и Турцию (3:0).
В третьем туре чемпионата, Европы, 20 июня, Италия сыграет против сборной Уэльса.
Напомним, что команда Роберто Манчини стала первой, кто вышел в плей-офф Евро-2020.
Комментарии
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021