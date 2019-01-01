Без Безуса и Попова: стала известна заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией

В обойму Андрея Шевченко не вошли три футболиста.

Роман Безус, getty images

Стала известна заявка сборной Украины на поединок второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик

Отметим, что в список футболистов на матч не попали в заявку Роман Безус, Александр Зубков и Денис Попов.

Напомним, что Украина сыграет с Северной Македонией сегодня, 17 июня. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспомнил, как играла сборная Украины против своего второго соперника на чемпионате Европы-2020.