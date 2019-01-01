Без Безуса и Попова: стала известна заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией
В обойму Андрея Шевченко не вошли три футболиста.
Стала известна заявка сборной Украины на поединок второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.
Вратари: Бущан, Пятов, Трубин
Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик
Отметим, что в список футболистов на матч не попали в заявку Роман Безус, Александр Зубков и Денис Попов.
Напомним, что Украина сыграет с Северной Македонией сегодня, 17 июня. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.
Ранее Football.ua вспомнил, как играла сборная Украины против своего второго соперника на чемпионате Европы-2020.
Комментарии
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021