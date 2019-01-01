Роберто Мартинес: Де Брюйне и Витсель готовы сыграть с Данией
Хавбеки, вероятно, смогу помочь своей национальной команде в предстоящем поединке чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии полузащитников Кевина де Брюйне и Акселя Витселя накануне матча Евро-2020 против Дании.
"С де Брюйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления.
То же самое касается Витцеля. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе", – сказал специалист.
Напомним, что хавбеки пропустили игру со сборной России из-за травм.
Ранее Роберто Мартинес прокомментировал травму Тимоти Кастаня.
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