Роберто Мартинес: Де Брюйне и Витсель готовы сыграть с Данией

Хавбеки, вероятно, смогу помочь своей национальной команде в предстоящем поединке чемпионата Европы.

Аксель Витсель и Кевин де Брюйне, getty images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии полузащитников Кевина де Брюйне и Акселя Витселя накануне матча Евро-2020 против Дании.

"С де Брюйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления.

То же самое касается Витцеля. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе", – сказал специалист.

Напомним, что хавбеки пропустили игру со сборной России из-за травм.

Ранее Роберто Мартинес прокомментировал травму Тимоти Кастаня.