Ярмоленко и Яремчук — в списке четырех игроков, забивших гол и отдавших ассист в матче Евро-2020

Сборная Украины обыгрывает Северную Македонию со счетом 2:0 после первого тайма.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины сошлась в противостоянии с командой Северной Македонии.

По итогам первого тайма подопечные Андрея Шевченко имеют преимущество в счете в два мяча, а их авторами стали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Стоит отметить, что только четыре игрока забили и сделали голевую передачу в одном матче Евро 2020.

Помимо Яремчука и Ярмоленко, подобным достижением в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы отметились итальянец Чиро Иммобиле и бельгиец Томас Менье.