Ярмоленко и Яремчук — в списке четырех игроков, забивших гол и отдавших ассист в матче Евро-2020
Сборная Украины обыгрывает Северную Македонию со счетом 2:0 после первого тайма.
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, Getty Images
В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины сошлась в противостоянии с командой Северной Македонии.
По итогам первого тайма подопечные Андрея Шевченко имеют преимущество в счете в два мяча, а их авторами стали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
Стоит отметить, что только четыре игрока забили и сделали голевую передачу в одном матче Евро 2020.
Помимо Яремчука и Ярмоленко, подобным достижением в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы отметились итальянец Чиро Иммобиле и бельгиец Томас Менье.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Украина — Северная Македония вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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