Украина прервала проигрышную серию на Евро
Национальная команда наконец-то смогла победить.
Шапаренко против Пандева, getty images
Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
Благодаря данному результату наша национальная команда прервала проигрышную серию на чемпионатах Европы.
Сборная Украины уступила в шести предыдущих играх европейского форума — Франции, Англии, Германии, Северной Ирландии, Польше и Нидерландам.
Отметим, что за команду Андрея Шевченко отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, а Руслан Малиновский не реализовал пенальти.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.
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