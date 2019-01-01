Бущан — лучший игрок сборной Украины в матче против Северной Македонии по версии Whoscored
Голкипер национальной команды провел отличный матч.
Георгий Бущан, getty images
Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
Статистический портал Whoscored традиционно оценил участников матча. Так, лучшим игроком сборной Украины стал голкипер Георгий Бущан с оценкой 7,9.
Самым ценным футболистом встречи же признали Столе Дмитриевски, игру которого оценили в 8,5 балла.
Худшим из основных игроков сборной Украины стал защитник Илья Забарный, который получил оценку 6,33 балла.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.
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