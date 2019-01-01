Ярмоленко и Яремчук — первый дуэт в истории Евро, забивший в двух первых матчах турнира
Украинские игроки вошли в историю чемпионата Европы.
Ярмоленко и Яремчук, getty images
Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионата Европы, который отметился голами в двух первых матчах розыгрыша финальной стадии турнира, сообщает портал Squawka.
Отметим, что Ярмоленко также отметился результативной передачей в матче против Северной Македонии, а Яремчук сделал голевой пас в игре с Нидерландами.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.
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