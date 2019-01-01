15 Июн
22:00
Франция
ФРА
1
Германия
ГЕР
0
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
0
Россия
РОС
1
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
0
Уэльс
УЭЛ
2
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
3
Швейцария
ШВЦ
0
17 Июн
16:00
Украина
УКР
2
Северная Македония
МАК
1
17 Июн
LIVE
Дания
ДАН
1
Бельгия
БЛГ
0
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Ярмоленко и Яремчук — первый дуэт в истории Евро, забивший в двух первых матчах турнира

Украинские игроки вошли в историю чемпионата Европы.

Ярмоленко и Яремчук, getty images
Ярмоленко и Яремчук, getty images

Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионата Европы, который отметился голами в двух первых матчах розыгрыша финальной стадии турнира, сообщает портал Squawka.

Отметим, что Ярмоленко также отметился результативной передачей в матче против Северной Македонии, а Яремчук сделал голевой пас в игре с Нидерландами.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0