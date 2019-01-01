Шевченко: Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно
Специалист дал комментарий после победы на Евро-2020.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победе над сборной Северной Македонии на Евро-2020.
"В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве.
В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский – поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас".
"Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру.
Когда не забиваем моменты, пенальти. Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно", — сказал Шевченко.
Напомним, Видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония можно смотреть на Football.ua.
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