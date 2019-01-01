15 Июн
22:00
Франция
ФРА
1
Германия
ГЕР
0
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
0
Россия
РОС
1
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
0
Уэльс
УЭЛ
2
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
3
Швейцария
ШВЦ
0
17 Июн
16:00
Украина
УКР
2
Северная Македония
МАК
1
17 Июн
LIVE
Дания
ДАН
1
Бельгия
БЛГ
1
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Степаненко: Чтобы быть на Евро-2020, я проделал много работы

Футболист оценил игру против Северной Македонии.

Тарас Степаненко, Getty Images
Тарас Степаненко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу во втором туре Евро-2020 над сборной Северной Македонии.

"Важная победа для нас. Для меня это первая победа в финальной части чемпионата Европы. Лично для меня она очень много значит. Хотел бы посвятить ее своей семье. Они знают, какой путь я прошел, чтобы сегодня быть здесь с командой, сколько проделал работы, чтобы выйти на Евро.

Шевченко пока всех только поздравил, очень много эмоций отдал. Много нервничал. Понимаете, такой счет стал опасен. Мы видели даже в матче с Нидерландами, когда соперник думал, что при 2:0 уже игра сделана. Немного расслабились, пропустили два гола. В этом матче то же самое".

"Забивается один мяч – и команда бежит вперед, рискует, создает моменты. Нужно быть сконцентрированным с первых минут.

Как я себя чувствую? Нормально. Сегодня погода была такая, что очень душно. Выходит очень много воды. Спасибо болельщикам за поддержку. Также благодаря им сегодня добились победы.

"Черовона рута" и гимн перед матчем – очень здорово, круто. Это вдохновляет. Спасибо болельщикам", — сказал Степаненко.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0