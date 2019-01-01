Степаненко: Чтобы быть на Евро-2020, я проделал много работы

Футболист оценил игру против Северной Македонии.

Тарас Степаненко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу во втором туре Евро-2020 над сборной Северной Македонии.

"Важная победа для нас. Для меня это первая победа в финальной части чемпионата Европы. Лично для меня она очень много значит. Хотел бы посвятить ее своей семье. Они знают, какой путь я прошел, чтобы сегодня быть здесь с командой, сколько проделал работы, чтобы выйти на Евро.

Шевченко пока всех только поздравил, очень много эмоций отдал. Много нервничал. Понимаете, такой счет стал опасен. Мы видели даже в матче с Нидерландами, когда соперник думал, что при 2:0 уже игра сделана. Немного расслабились, пропустили два гола. В этом матче то же самое".

"Забивается один мяч – и команда бежит вперед, рискует, создает моменты. Нужно быть сконцентрированным с первых минут.

Как я себя чувствую? Нормально. Сегодня погода была такая, что очень душно. Выходит очень много воды. Спасибо болельщикам за поддержку. Также благодаря им сегодня добились победы.

"Черовона рута" и гимн перед матчем – очень здорово, круто. Это вдохновляет. Спасибо болельщикам", — сказал Степаненко.