Ангеловски: Во втором тайме Северная Македония показала, почему играет на Евро
Главный тренер македонцев дал комментарий после матча.
Сборная Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы уступила Украине со счетом 1:2.
Главный тренер македонцев Игор Ангеловски считает, что его команда достаточно мастеровитая, чтобы играть на Евро.
"Мы провели два разных тайма. Во второй половине мы показали, почему мы играем на чемпионате Европы.
Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата", — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.
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