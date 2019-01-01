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Ангеловски: Во втором тайме Северная Македония показала, почему играет на Евро

Главный тренер македонцев дал комментарий после матча.

Игор Ангеловски, getty images
Игор Ангеловски, getty images

Сборная Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы уступила Украине со счетом 1:2.

Главный тренер македонцев Игор Ангеловски считает, что его команда достаточно мастеровитая, чтобы играть на Евро.

"Мы провели два разных тайма. Во второй половине мы показали, почему мы играем на чемпионате Европы.

Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата", — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.

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Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0