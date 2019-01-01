Вратарь Северной Македонии Димитриевски: Моих усилий не хватило для первых набранных очков

Голкипер македонской команды дал комментарий после матча.

Столе Димитриевски, getty images

Сборная Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы уступила Украине со счетом 1:2.

Голкипер македонцев Столе Димитриевски считает, что второй тайм игры — был лучшим отрезком его сборной на турнире.

"Первый тайм мы провели слабее, чем должны были. Во втором показали характер и лучшую игру на этом ЕВРО.

Тем не менее, я не доволен — моих усилий не хватило для первых набранных очков. Но мы все равно должны сражаться до конца", — приводит слова Дмитриевски официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.