Вратарь Северной Македонии Димитриевски: Моих усилий не хватило для первых набранных очков
Голкипер македонской команды дал комментарий после матча.
Сборная Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы уступила Украине со счетом 1:2.
Голкипер македонцев Столе Димитриевски считает, что второй тайм игры — был лучшим отрезком его сборной на турнире.
"Первый тайм мы провели слабее, чем должны были. Во втором показали характер и лучшую игру на этом ЕВРО.
Тем не менее, я не доволен — моих усилий не хватило для первых набранных очков. Но мы все равно должны сражаться до конца", — приводит слова Дмитриевски официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.
Комментарии
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
17:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021