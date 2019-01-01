Бельгия вышла в плей-офф чемпионата Европы

Подопечные Роберто Мартинеса гарантировали себе 1/8 турнира.

Радость бельгийцев, getty images

Сборная Бельгии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы добилась победы над Данией.

Данный результат гарантировал команде Роберто Мартинеса выход в стадию плей-офф турнира.

Отметим, что победа над Данией далась довольно трудно — "красные дьяволы" смогли переломить ход встречи лишь после выхода Кевина Де Брюйне в перерыве.

Напомним, что ранее первой сборной, которая смогла выйти в стадию плей-офф чемпионата Европы, стала Италия.