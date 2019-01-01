Бельгия вышла в плей-офф чемпионата Европы
Подопечные Роберто Мартинеса гарантировали себе 1/8 турнира.
Радость бельгийцев, getty images
Сборная Бельгии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы добилась победы над Данией.
Данный результат гарантировал команде Роберто Мартинеса выход в стадию плей-офф турнира.
Отметим, что победа над Данией далась довольно трудно — "красные дьяволы" смогли переломить ход встречи лишь после выхода Кевина Де Брюйне в перерыве.
Напомним, что ранее первой сборной, которая смогла выйти в стадию плей-офф чемпионата Европы, стала Италия.
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