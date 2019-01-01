Шовковский: Игра забудется, а результат останется навсегда

Специалист оценил матч против северо-македонцев.

Александр Шовковский, Instagram

Помощник главного тренера сборной Украины и легенда национальной команды Александр Шовковский прокомментировал победу на Евро-2020 над Северной Македонией (2:1).

"Игра забудется, а результат останется навсегда. Со временем эмоциями станут утихать. Каждая игра дает нам опыт и информацию, анализируя которую мы просто обязаны становиться лучше.

Но это будет завтра. А сегодня мы празднуем первую победу на Евро-2020. Поздравляю всех болельщиков. И спасибо всем за такую важную для нас поддержку на стадионе и за его пределами. Слава Украине", — написал Шовковский в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония можно смотреть на Football.ua.

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