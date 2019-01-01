Шовковский: Игра забудется, а результат останется навсегда
Специалист оценил матч против северо-македонцев.
Помощник главного тренера сборной Украины и легенда национальной команды Александр Шовковский прокомментировал победу на Евро-2020 над Северной Македонией (2:1).
"Игра забудется, а результат останется навсегда. Со временем эмоциями станут утихать. Каждая игра дает нам опыт и информацию, анализируя которую мы просто обязаны становиться лучше.
Но это будет завтра. А сегодня мы празднуем первую победу на Евро-2020. Поздравляю всех болельщиков. И спасибо всем за такую важную для нас поддержку на стадионе и за его пределами. Слава Украине", — написал Шовковский в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, Видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония можно смотреть на Football.ua.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
17:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021