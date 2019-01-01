16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
0
Россия
РОС
1
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
0
Уэльс
УЭЛ
2
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
3
Швейцария
ШВЦ
0
17 Июн
16:00
Украина
УКР
2
Северная Македония
МАК
1
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
1
Бельгия
БЛГ
2
17 Июн
LIVE
Нидерланды
НИД
1
Австрия
АВС
0
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Шовковский: Игра забудется, а результат останется навсегда

Специалист оценил матч против северо-македонцев.

Александр Шовковский, Instagram
Александр Шовковский, Instagram

Помощник главного тренера сборной Украины и легенда национальной команды Александр Шовковский прокомментировал победу на Евро-2020 над Северной Македонией (2:1).

"Игра забудется, а результат останется навсегда. Со временем эмоциями станут утихать. Каждая игра дает нам опыт и информацию, анализируя которую мы просто обязаны становиться лучше.

Но это будет завтра. А сегодня мы празднуем первую победу на Евро-2020. Поздравляю всех болельщиков. И спасибо всем за такую важную для нас поддержку на стадионе и за его пределами. Слава Украине", — написал Шовковский в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0