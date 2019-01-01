Малиновский: Сборная Украины должна была забивать больше

Полузащитник национальной команды дал комментарий после матча.

Руслан Малиновский, getty images

Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.

Руслан Малиновский остался доволен действиями украинцев в первом тайме, а также расстроился из-за пенальти, который не смог реализовать.

"Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности.

Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.

Я немного расстроился из-за пенальти. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила", — приводит слова Малиновского официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.