Малиновский: Сборная Украины должна была забивать больше
Полузащитник национальной команды дал комментарий после матча.
Сборная Украины в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
Руслан Малиновский остался доволен действиями украинцев в первом тайме, а также расстроился из-за пенальти, который не смог реализовать.
"Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности.
Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.
Я немного расстроился из-за пенальти. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила", — приводит слова Малиновского официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.
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